Украина начала консультации о гарантиях безопасности с еще одним европейским государством

Переговоры украинской и нидерландской сторон на Мальте. Фото: телеграмм-канал Андрея Ермака

Сегодня, 28 октября, украинская переговорная группа во главе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком продолжает консультации с Нидерландами на Мальте. Обсуждение касается заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщил Андрей Ермак.

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Переговоры с Нидерландами

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте начались консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в соответствии с Совместной декларацией о поддержке Украины.

В украинскую переговорную группу вошли: Андрей Ермак, его заместители Игорь Жовква и Андрей Сибига, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий и советники Александр Бевз и Дарья Заровна.

Нидерланды стали шестым государством после США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и первой из стран, не входящих в G7, с которой Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.

"Согласовали план дальнейших действий на ближайшую перспективу подготовки к заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности", — написал Ермак.

Двусторонние консультации с Нидерландами касались сотрудничества в военной сфере, вопроса экономического восстановления Украины, совместных усилий по привлечению российского агрессора к ответственности, а также санкционному давлению и использованию конфискованных активов.

Переговоры по Формуле мира

На Мальте началась встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской Формулы мира. На ней представлено более 65 государств.

Андрей Ермак отметил, что дипломатические усилия Украины приносят результаты: международная поддержка украинской Формулы мира растет. Подтверждением тому является большое количество стран Глобального Юга, которые вовлечены в процесс.

"Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины", — добавил руководитель Офиса Президента.

Он подчеркнул, что над реализацией Формулы мира, предложенной президентом Зеленским, с каждым месяцем работает все больше стран мира со всех континентов.

Напомним, Китай решил воздержаться от участия во встрече советников по безопасности на Мальте. В этой встрече, в которой более 55 государств планируют обсудить мирный план Украины, принимают участие страны Большой семерки, а также такие государства, как Катар, Южная Африка, Индия и Турция.