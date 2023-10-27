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Китай не будет обсуждать формулу мира Украины на встрече в Мальте, — Bloomberg

27 октября 2023 08:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Китай не будет обсуждать формулу мира Украины на встрече в Мальте, — Bloomberg
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: AP Photo/Alex Brandon
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Китай решил воздержаться от участия в предстоящей встрече советников по вопросам безопасности, которая пройдет на Мальте. На этой встрече, в которой более 55 государств планируют обговорить мирный план Украины, участвуют страны "Большой семерки", а также такие государства как Катар, Южная Африка, Индия и Турция. 

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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В сообщении говорится, что это решение Пекина может стать ударом для украинского президента Владимира Зеленского, который надеялся на глобальную поддержку своего мирного проекта. Присутствие Китая на таком саммите особенно ценно для Украины, учитывая влияние Китая на российского лидера Владимира Путина.

Издание также отмечает, что Китай присутствовал на предыдущих похожих встречах, таких как в Дании и Саудовской Аравии. Основной задачей этих собраний является выражение позиции Украины перед странами, которые не приняли сторону в конфликте, в частности перед государствами Глобального Юга.

Получение поддержки от этих государств считается важным шагом на пути к организации мирного саммита.

Напомним, что на недавнем заседании Совета Безопасности ООН США предложили резолюцию относительно обострения на Ближнем Востоке. Их проект предполагал временное прекращение военных действий для обеспечения доставки гуманитарных грузов, впрочем, Россия и Китай наложили вето на резолюцию.

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