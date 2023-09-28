Україна передала США свої пропозиції щодо нових реформ, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з пані послом США Бріджит Брінк. Під час зустрічі він передав Концепт посилення стійкості демократії в Україні.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
Що відомо про Концепт
За словами прем'єр-міністра, такий проєкт був створений за ініціативи Президента Володимира Зеленського та ухвалений з очільниками антикорупційних структур в Україні.
"Для реалізації цього Концепту плануємо разом з усіма нашими партнерами створити єдиний План реформ для посилення стійкості демократії, який об’єднає в собі всі потреби щодо позитивних перетворень у різних сферах", — наголосив Шмигаль.
Своєю чергою Бріджит Брінк офіційно передала для обговорення пропозиції Сполученим Штатам Америки, які стосуються реформ в Україні.
Наближення вступу до ЄС та НАТО
"Ми вірні нашому шляху реформ, які змінюють нашу країну на краще та наближають вступ України до ЄС і НАТО", — додав голова Кабміну.
Про що ще говорили політики
Крім того, Шмигаль разом з пані послом обговорили:
- пряму бюджетну підтримку з боку США;
- спільну роботу в межах Координаційної платформи донорів;
- посилення захисту українського неба;
- допомогу для енергетичного сектору України.
Нагадаємо, раніше заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав на адресу Координаційної платформи донорів лист. Він містить перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги.