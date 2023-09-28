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Україна передала США свої пропозиції щодо нових реформ, — Шмигаль

28 вересня 2023 16:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна передала США свої пропозиції щодо нових реформ, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і пані посол США Бріджит Брінк. Фото: соцмережі Шмигаля
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з пані послом США Бріджит Брінк. Під час зустрічі він передав Концепт посилення стійкості демократії в Україні.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Що відомо про Концепт

За словами прем'єр-міністра, такий проєкт був створений за ініціативи Президента Володимира Зеленського та ухвалений з очільниками антикорупційних структур в Україні.

"Для реалізації цього Концепту плануємо разом з усіма нашими партнерами створити єдиний План реформ для посилення стійкості демократії, який об’єднає в собі всі потреби щодо позитивних перетворень у різних сферах", — наголосив Шмигаль.

Своєю чергою Бріджит Брінк офіційно передала для обговорення пропозиції Сполученим Штатам Америки, які стосуються реформ в Україні.

Наближення вступу до ЄС та НАТО

"Ми вірні нашому шляху реформ, які змінюють нашу країну на краще та наближають вступ України до ЄС і НАТО", — додав голова Кабміну.

Про що ще говорили політики

Крім того, Шмигаль разом з пані послом обговорили:

  • пряму бюджетну підтримку з боку США;
  • спільну роботу в межах Координаційної платформи донорів;
  • посилення захисту українського неба;
  • допомогу для енергетичного сектору України.

Нагадаємо, раніше заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав на адресу Координаційної платформи донорів лист. Він містить перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги.

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