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Украина передала США свои предложения по новым реформам, — Шмыгаль

28 сентября 2023 16:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина передала США свои предложения по новым реформам, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и госпожа посол США Бриджит Бринк. Фото: соцсети Шмыгаля
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с госпожой послом США Бриджит Бринк. В ходе встречи он передал Концепт усиления устойчивости демократии в Украине.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Что известно о Концепте

По словам премьер-министра, такой проект был создан по инициативе Президента Владимира Зеленского и принят с руководителями антикоррупционных структур в Украине.

"Для реализации этого Концепта планируем вместе со всеми нашими партнерами создать единый План реформ для усиления устойчивости демократии, который объединит в себе все потребности положительных преобразований в различных сферах", — подчеркнул Шмыгаль.

В свою очередь Бриджит Бринк официально передала для обсуждения предложения Соединенным Штатам Америки, касающиеся реформ в Украине.

Приближение вступления в ЕС и НАТО

"Мы верны нашему пути реформ, которые меняют нашу страну к лучшему и приближают вступление Украины в ЕС и НАТО", — добавил глава Кабмина.

О чем еще говорили политики

Кроме того, Шмыгаль вместе с госпожой послом обсудили:

  • прямую бюджетную поддержку со стороны США;
  • совместную работу в рамках Координационной платформы доноров;
  • усиление защиты украинского неба;
  • помощь энергетическому сектору Украины.

Напомним, ранее заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо. Оно содержит перечень реформ, которые должна провести Украина для продолжения предоставления ей военной помощи.

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