Украина передала США свои предложения по новым реформам, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с госпожой послом США Бриджит Бринк. В ходе встречи он передал Концепт усиления устойчивости демократии в Украине.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Что известно о Концепте
По словам премьер-министра, такой проект был создан по инициативе Президента Владимира Зеленского и принят с руководителями антикоррупционных структур в Украине.
"Для реализации этого Концепта планируем вместе со всеми нашими партнерами создать единый План реформ для усиления устойчивости демократии, который объединит в себе все потребности положительных преобразований в различных сферах", — подчеркнул Шмыгаль.
В свою очередь Бриджит Бринк официально передала для обсуждения предложения Соединенным Штатам Америки, касающиеся реформ в Украине.
Приближение вступления в ЕС и НАТО
"Мы верны нашему пути реформ, которые меняют нашу страну к лучшему и приближают вступление Украины в ЕС и НАТО", — добавил глава Кабмина.
О чем еще говорили политики
Кроме того, Шмыгаль вместе с госпожой послом обсудили:
- прямую бюджетную поддержку со стороны США;
- совместную работу в рамках Координационной платформы доноров;
- усиление защиты украинского неба;
- помощь энергетическому сектору Украины.
Напомним, ранее заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо. Оно содержит перечень реформ, которые должна провести Украина для продолжения предоставления ей военной помощи.