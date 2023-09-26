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Ми виконали всі рекомендації ЄС та чекаємо на переговори, — Шмигаль

26 вересня 2023 20:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ми виконали всі рекомендації ЄС та чекаємо на переговори, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні. Фото: Кабінет міністрів України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні, які необхідні для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Тепер справа лише за європейськими партнерами. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Що було виконано

За словами прем'єра, після затвердження програми можна говорити, що на урядовому рівні Україна повністю закінчить виконання семи рекомендацій Європейської комісії.

За цей час було зроблено:

  • старт реформи Конституційного суду. Україна працює в постійних консультаціях із Венеційською комісією;
  • перезавантаження Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів;
  • посилення інституційної спроможності та незалежності антикорупційних органів. Один з останніх прикладів це урядовий законопроєкт про підвищення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
  • обрання нових керівників НАБУ та САП на відкритих конкурсах. Група держав проти корупції (GRECO) відзначила суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції;
  • напрацювання Кабміном нормативно-правової бази по боротьбі з відмиванням грошей у межах стандартів FATF;
  • виконання Україною рекомендацій Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону;
  • старт роботи законодавства про медіа та рекламу;
  • а також на виконання нового закону про національні меншини розроблено необхідні підзаконні акти.

Також було ухвалено державну цільову програму "Єдність у розмаїтті". Її мета — створення умов для реалізації прав і можливостей нацменшин та корінних народів. До того ж, уряд провів так званий селф-скринінг. Було проаналізовано 28 тисяч актів права ЄС на предмет їх імплементації в правове поле України.

"Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо пакету розширення Євросоюзу. А потім буде голосування Європейської ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої країни до ЄС", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, що не так давно стало відомо, наскільки зросли зарплати в Кабінеті міністрів України. Також політик розповів, що найближчим часом зміниться для пенсіонерів. 

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