Україна отримає від Японії новий пакет допомоги: що до нього увійде
Уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Японії.
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Що увійде у пакет допомоги
"Японія у співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи країни "Великої сімки", продовжить підтримувати та бути поряд з народом України, який зіткнувся з труднощами внаслідок вторгнення рф", — йдеться у повідомленні МЗС Японії.
В рамках нового пакету гуманітарної допомоги Японія придбає обладнання, необхідне для розмінування та розчищення завалів, а також відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.
Нагадаємо, під час свого візиту до України, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда відвідав Бучу. Він побачив наслідки звірств росіян у місті.
Також відомо, що 21 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, який прибув з візитом у Київ. За підсумками перемовин стало відомо, що Японія виділить Україні кошти на нелетальну зброю.