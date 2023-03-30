Україна отримає від Японії новий пакет допомоги: що до нього увійде

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда побував з візитом в Україні 21 березня

Уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Японії.

Що увійде у пакет допомоги

"Японія у співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи країни "Великої сімки", продовжить підтримувати та бути поряд з народом України, який зіткнувся з труднощами внаслідок вторгнення рф", — йдеться у повідомленні МЗС Японії.

В рамках нового пакету гуманітарної допомоги Японія придбає обладнання, необхідне для розмінування та розчищення завалів, а також відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Нагадаємо, під час свого візиту до України, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда відвідав Бучу. Він побачив наслідки звірств росіян у місті.

Також відомо, що 21 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, який прибув з візитом у Київ. За підсумками перемовин стало відомо, що Японія виділить Україні кошти на нелетальну зброю.