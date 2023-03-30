Украина получит от Японии новый пакет помощи: что в него войдет

Премьер-министр Японии Фумио Кишида побывал с визитом в Украине 21 марта

Правительство Японии выделило Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 470 млн долларов. Средства преимущественно пойдут на разминирование территорий и восстановление энергетической системы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии.

Что войдет в пакет помощи

"Япония в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны "Большой семерки", продолжит поддерживать и быть рядом с народом Украины, который столкнулся с трудностями в результате вторжения россии", — говорится в сообщении МИД Японии.

В рамках нового пакета гуманитарной помощи Япония приобретет оборудование для разминирования и расчистки завалов, а также восстановления энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Напомним, во время своего визита в Украину премьер-министр Японии Фумио Кишида посетил Бучу. Он увидел последствия зверств россиян в городе.

Также известно, что 21 марта президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Киев премьер-министром Японии Фумио Кишидой. По итогам переговоров стало известно, что Япония выделит Украине деньги на нелетальное оружие.