Украина получит от Японии новый пакет помощи: что в него войдет
Правительство Японии выделило Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 470 млн долларов. Средства преимущественно пойдут на разминирование территорий и восстановление энергетической системы.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии.
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Что войдет в пакет помощи
"Япония в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны "Большой семерки", продолжит поддерживать и быть рядом с народом Украины, который столкнулся с трудностями в результате вторжения россии", — говорится в сообщении МИД Японии.
В рамках нового пакета гуманитарной помощи Япония приобретет оборудование для разминирования и расчистки завалов, а также восстановления энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.
Напомним, во время своего визита в Украину премьер-министр Японии Фумио Кишида посетил Бучу. Он увидел последствия зверств россиян в городе.
Также известно, что 21 марта президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Киев премьер-министром Японии Фумио Кишидой. По итогам переговоров стало известно, что Япония выделит Украине деньги на нелетальное оружие.