Японський прем'єр-міністр відвідав Бучу
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час свого візиту до України відвідав Бучу. Він побачив наслідки звірств росіян у місті.
Про це повідомляє The Guardian.
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Що відомо
Як зазначає видання, прем'єр поклав квіти біля церкви у Бучі, де ховали мирних жителів, убитих росіянами.
"Я обурений цією жорстокістю. Я уявляю японських громадян, щоб висловити співчуття тим, хто втратив своє життя", — зазначив Кісіда.
Також він запевнив, що Японія продовжить докладати всіх зусиль для підтримки України у відновленні миру.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр Японії сьогодні, 21 березня, прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.
Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS