Японський прем'єр-міністр відвідав Бучу

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в Україні

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час свого візиту до України відвідав Бучу. Він побачив наслідки звірств росіян у місті.

Про це повідомляє The Guardian.

Що відомо

Як зазначає видання, прем'єр поклав квіти біля церкви у Бучі, де ховали мирних жителів, убитих росіянами.

"Я обурений цією жорстокістю. Я уявляю японських громадян, щоб висловити співчуття тим, хто втратив своє життя", — зазначив Кісіда.

Також він запевнив, що Японія продовжить докладати всіх зусиль для підтримки України у відновленні миру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр Японії сьогодні, 21 березня, прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS