Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Україна отримає алгоритм вступу до НАТО на саміті у Вільнюсі, — Міноборони arrow

Україна отримає алгоритм вступу до НАТО на саміті у Вільнюсі, — Міноборони

10 червня 2023 12:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна отримає алгоритм вступу до НАТО на саміті у Вільнюсі, — Міноборони
Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. Фото: Міноборони
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Вільнюському саміті, який відбудеться у липні, Україна отримає чіткий алгоритм вступу до НАТО. Після війни наша держава стане повноцінним членом Альянсу.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов

Читайте також:

Що отримає Україна на саміті НАТО у Вільнюсі

"На саміті у липні країни НАТО вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано", — сказав Гаврилов. 

Він додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, в Міноборони не думають, що будуть великі проблеми з ухваленням рішення щодо України.

Гаврилов наголосив, що є всі ознаки того, що "Україна отримає те, що хоче в певному форматі.

"Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО", — додав заступник міністра оборони. 

Нагадаємо, нещодавно посол США при НАТО Джуліанна Сміт розповіла, чи приймуть Україну в НАТО вже влітку. 

Також раніше ми писали, що Колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен заявив, що члени НАТО можуть розмістити війська в Україні. Це станеться у випадку, якщо не буде надано гарантій безпеки та запоруки вступу України до альянсу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB