Україна отримає алгоритм вступу до НАТО на саміті у Вільнюсі, — Міноборони

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. Фото: Міноборони

На Вільнюському саміті, який відбудеться у липні, Україна отримає чіткий алгоритм вступу до НАТО. Після війни наша держава стане повноцінним членом Альянсу.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

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"На саміті у липні країни НАТО вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано", — сказав Гаврилов.

Він додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, в Міноборони не думають, що будуть великі проблеми з ухваленням рішення щодо України.

Гаврилов наголосив, що є всі ознаки того, що "Україна отримає те, що хоче в певному форматі.

"Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО", — додав заступник міністра оборони.

Нагадаємо, нещодавно посол США при НАТО Джуліанна Сміт розповіла, чи приймуть Україну в НАТО вже влітку.

Також раніше ми писали, що Колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен заявив, що члени НАТО можуть розмістити війська в Україні. Це станеться у випадку, якщо не буде надано гарантій безпеки та запоруки вступу України до альянсу.