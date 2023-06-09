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Столтенберг заявив, що питання членства України в НАТО майже вирішено

9 червня 2023 16:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Столтенберг заявив, що питання членства України в НАТО майже вирішено
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 9 червня, Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО майже вирішене. І це жодним чином не залежатиме від Москви та Путіна.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Коли Україна стане членом Альянсу

Як повідомляє Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, тільки Україні та членам НАТО вирішувати, коли настане час запропонувати членство в Альянсі. Це ніяк не залежить від Москви та Путіна.

Також Столтенберг заявив, що "наші зобов'язання щодо підтримки України непорушні". 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен заявив, що члени НАТО можуть розмістити війська в Україні. Це станеться у випадку, що не буде надано гарантій безпеки та поруки вступу України в альянс.

Додамо, що Україна на саміті НАТО у Вільнюсі отримає позитивний сигнал. Але членом Альянсу наша країна може стати тільки після завершення війни.

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