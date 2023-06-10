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Украина получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе, — Минобороны

10 июня 2023 12:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе, — Минобороны
Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов. Фото: Минобороны
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На Вильнюсском саммите, который состоится в июле, Украина получит четкий алгоритм вступления в НАТО. После войны наше государство станет полноценным членом Альянса. 

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

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"На саммите в июле страны НАТО выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано", — сказал Гаврилов.

Он добавил, что, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, в Минобороны не думают, что будут большие проблемы с принятием решения относительно Украины.

Гаврилов подчеркнул, что есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате.

"Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина должна четко понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", — добавил замминистра обороны.

Напомним, недавно посол США при НАТО Джулианна Смит рассказала, примут ли Украину в НАТО уже летом.

Также ранее мы писали, что бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что члены НАТО могут разместить войска в Украине. Это произойдет в случае, если не будут предоставлены гарантии безопасности и залог вступления Украины в альянс.

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