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Україна незадоволена "снарядним планом" Євросоюзу: подробиці від Reuters

24 квітня 2023 11:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Україна незадоволена "снарядним планом" Євросоюзу: подробиці від Reuters
Українські військовослужбовці на передовій у Донецькій області. Фото: REUTERS
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зможе висловити колегам з Євросоюзу невдоволення Києва щодо плану ЄС із закупівлі боєприпасів для України. Деякі розбіжності гальмують реалізацію цього плану. 

Про це повідомило агентство Reuters.

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Зустріч міністрів

За даними агентства, Кулеба виступить через відеозв'язок на черговій зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка пройде у Люксембурзі. Дипломати з ЄС очікують, що Кулеба висловить невдоволення гальмуванням реалізації угоди між країнами Європейського Союзу щодо спільної закупівлі артилерійських снарядів.

Минулого тижня Кулеба вже заявляв, що нездатність ЄС виконати своє власне рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів для України викликає розчарування.

План закупівлі боєприпасів

Як відомо, план спільних закупівель є частиною багатовекторної угоди ЄС щодо постачання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів або ракет протягом 12 місяців та щодо нарощування європейського виробництва боєприпасів.

Перший елемент угоди є найтерміновішим. Він передбачає виділення 1 мільярда євро на відшкодування видатків урядів країн ЄС за відправлення Україні боєприпасів із наявних запасів. Посадовці ЄС кажуть, що цей пункт угоди запущений і працює, тому боєприпаси вже надходять до Києва.

Але другий елемент угоди, який передбачає фінансування на суму 1 млрд євро спільних закупівель ЄС, ще не завершений. 

Країни Євросоюзу погодилися купувати боєприпаси у компаній з ЄС та Норвегії, яка має тісні економічні зв'язки з Європейським Союзом. Але, за словами дипломатів, Франція наполягає на тому, щоб у план залучали тільки компанії з Європи.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що міністри оборони та закордонних справ Європейського Союзу погодили план спільної закупівлі боєприпасів, який передбачає надання Україні одного мільйона снарядів протягом наступних 12 місяців. Наразі ведуться переговори щодо варіантів реалізації цього плану.

Також раніше стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії вже понад 16 тисяч українських військових пройшли навчання в межах тренувальної місії ЄС.

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