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Євросоюз схвалив план закупівлі боєприпасів для України, — Боррель

20 березня 2023 18:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністри оборони та закордонних справ Європейського Союзу погодили план спільної закупівлі боєприпасів, який передбачає надання Україні одного мільйона снарядів протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомили прем'єр-міністра Естонії Кайя Каллас та голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

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План закупівлі боєприпасів

Проєкт схвалено на зустрічі членів ЄС, де прем'єр-міністр Естонії Кайю Каллас запропонувала членам ЄС спільно закупити боєприпаси для України. Вона зазначила, що цей крок допоможе нарощувати європейську оборонну промисловість та підвищувати безпеку.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що 18 країн приєдналися до проєкту Європейського оборонного агентства для збирання та розміщення замовлень у промисловості. Він також зазначив, що план втілюватиметься у трьох напрямках. Спочатку з Європейського фонду світу виділять один мільярд євро на компенсацію постачання держав-членів. Ще стільки буде спрямовано на спільні закупівлі боєприпасів. До того ж країни ЄС робитимуть замовлення для збільшення виробничих потужностей оборонних заводів.

Боррель наголосив, що план спільної закупівлі боєприпасів буде виконано для забезпечення України великою кількістю артилерійських боєприпасів. Це буде важливим кроком у реалізації обіцянок Євросоюзу щодо забезпечення безпеки України та підтримки її у боротьбі з агресивними діями росії у Східній Україні.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не братиме участі у закупівлі боєприпасів для України. Голова МЗС зазначив, що Угорщина не купує боєприпасів для експорту в Україну. Натомість Угорщина має намір використати свій внесок у 10 мільйонів євро до Європейського фонду світу для забезпечення стабільності на Західних Балканах та зменшення міграції до Європейського союзу.

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