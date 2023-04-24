Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Украина недовольна "снарядным планом" Евросоюза: подробности от Reuters arrow

Украина недовольна "снарядным планом" Евросоюза: подробности от Reuters

24 апреля 2023 11:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украина недовольна "снарядным планом" Евросоюза: подробности от Reuters
Украинские военнослужащие на передовой в Донецкой области. Фото: REUTERS
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сможет выразить коллегам из Евросоюза недовольство Киева по плану ЕС по закупке боеприпасов для Украины. Некоторые разногласия тормозят реализацию этого плана.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Читайте также:

Встреча министров

По данным агентства, Кулеба выступит по видеосвязи на очередной встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Люксембурге. Дипломаты из ЕС ожидают, что Кулеба выразит недовольство торможением реализации соглашения между странами Европейского Союза по совместной закупке артиллерийских снарядов.

На прошлой неделе Кулеба уже заявлял, что неспособность ЕС выполнить свое решение относительно совместной закупки боеприпасов для Украины вызывает разочарование.

План закупки боеприпасов

Как известно, план совместных закупок является частью многовекторного соглашения ЕС по поставке Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов или ракет в течение 12 месяцев и наращиванию европейского производства боеприпасов.

Первый элемент сделки является самым срочным. Он предусматривает выделение 1 миллиарда евро на возмещение расходов правительств стран ЕС за отправку боеприпасов Украине из имеющихся запасов. Чиновники ЕС говорят, что этот пункт соглашения запущен и работает, поэтому боеприпасы уже поступают в Киев.

Но второй элемент соглашения, предусматривающий финансирование на сумму 1 млрд евро совместных закупок ЕС, еще не завершен.

Страны Евросоюза согласились покупать боеприпасы у компаний из ЕС и Норвегии, имеющих тесные экономические связи с Европейским Союзом. Но, по словам дипломатов, Франция настаивает, чтобы в план привлекали только компании из Европы.

Напомним, в марте стало известно, что министры обороны и иностранных дел Европейского Союза согласовали план совместной закупки боеприпасов, предусматривающий предоставление Украине одного миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сейчас ведутся переговоры по вариантам реализации этого плана. 

Также ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения России уже более 16 тысяч украинских военных прошли учения в рамках тренировочной миссии ЕС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас