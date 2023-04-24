Украина недовольна "снарядным планом" Евросоюза: подробности от Reuters

Украинские военнослужащие на передовой в Донецкой области. Фото: REUTERS

В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сможет выразить коллегам из Евросоюза недовольство Киева по плану ЕС по закупке боеприпасов для Украины. Некоторые разногласия тормозят реализацию этого плана.

Об этом сообщило агентство Reuters.

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Встреча министров

По данным агентства, Кулеба выступит по видеосвязи на очередной встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Люксембурге. Дипломаты из ЕС ожидают, что Кулеба выразит недовольство торможением реализации соглашения между странами Европейского Союза по совместной закупке артиллерийских снарядов.

На прошлой неделе Кулеба уже заявлял, что неспособность ЕС выполнить свое решение относительно совместной закупки боеприпасов для Украины вызывает разочарование.

План закупки боеприпасов

Как известно, план совместных закупок является частью многовекторного соглашения ЕС по поставке Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов или ракет в течение 12 месяцев и наращиванию европейского производства боеприпасов.

Первый элемент сделки является самым срочным. Он предусматривает выделение 1 миллиарда евро на возмещение расходов правительств стран ЕС за отправку боеприпасов Украине из имеющихся запасов. Чиновники ЕС говорят, что этот пункт соглашения запущен и работает, поэтому боеприпасы уже поступают в Киев.

Но второй элемент соглашения, предусматривающий финансирование на сумму 1 млрд евро совместных закупок ЕС, еще не завершен.

Страны Евросоюза согласились покупать боеприпасы у компаний из ЕС и Норвегии, имеющих тесные экономические связи с Европейским Союзом. Но, по словам дипломатов, Франция настаивает, чтобы в план привлекали только компании из Европы.

Напомним, в марте стало известно, что министры обороны и иностранных дел Европейского Союза согласовали план совместной закупки боеприпасов, предусматривающий предоставление Украине одного миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сейчас ведутся переговоры по вариантам реализации этого плана.

Также ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения России уже более 16 тысяч украинских военных прошли учения в рамках тренировочной миссии ЕС.