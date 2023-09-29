Україна не погодиться на повільну інтеграцію для членства в ЄС, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: facebook/dshmyhal

Франція та Німеччина запропонували альтернативний варіант повного членства в ЄС. Проте в Україні не погодяться на таке членство "другого сорту".

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю Politico.

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Повноправний кандидат

За його словами, Київ хоче стати "повноправним кандидатом на повноправне членство" в Євросоюзі.

Зазначається, що він сказав про це саме тоді, коли загострюються дискусії перед деякими важливими зустрічами. Вони повинні відбутися найближчими місяцями.

Що запропонували партнери

Як відомо, у Франції та Німеччині наголосили на альтернативному варіанті повного членства в Європейському Союзі. Воно базується на чотирьох різних концентричних колах членства. Таке рішення могло б допомогти поступово інтегруватися.

Водночас Шмигаль запевнив, що Україна не дасть своєї згоди на повільну інтеграцію.

"Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Це має вирішальне значення для всіх українців", — додав прем'єр-міністр.

Майбутнє членство України в ЄС

Він зауважив, що розширення ЄС є політичним рішенням країн-членів.

"Я впевнений, що протягом двох років ми будемо повністю готові бути частиною Європейського Союзу", — зазначив Шмигаль.

Український посадовець додав, що на відміну від інших країн, які мають статус кандидатів на вступ до ЄС, наша держава має особливі аргументи щодо якнайшвидшого членства в ЄС.

"Ми хочемо бути повноправним членом, тому що Україна сьогодні є унікальною країною у світі, яка заплатила таку величезну ціну за своє бажання стати членом Європейського Союзу. Жодна інша країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу ніколи не мала такої величезної підтримки населення — понад 90 відсотків, які бажають, прагнуть і хочуть стати повноправним членом об’єднаної Європи", — сказав він.

Нагадаємо, Європейський союз продовжує кампанію військової підтримки та фінансової, гуманітарної допомоги українцям. На заході "Дні освіти" у хорватському місті Спліт президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про те, скільки мільярдів євро було надано Україні та які заходи будуть вжиті для зміцнення суверенітету країн ЄС.