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Украина не согласится на медленную интеграцию для членства в ЕС, — Шмыгаль

29 сентября 2023 17:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина не согласится на медленную интеграцию для членства в ЕС, —Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: facebook/dshmyhal
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Франция и Германия предложили альтернативный вариант полного членства в ЕС. Однако в Украине не согласятся на такое членство "второго сорта".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Politico.

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Полноправный кандидат

По его словам, Киев хочет стать "полноправным кандидатом на полноправное членство" в Евросоюзе.

Отмечается, что он сказал об этом именно тогда, когда обостряются дискуссии перед некоторыми важными встречами. Они должны состояться в ближайшие месяцы.

Что предложили партнеры

Как известно, во Франции и Германии отметили альтернативный вариант полного членства в Европейском Союзе. Оно базируется на четырех разных концентрических кругах членства. Такое решение могло помочь постепенно интегрироваться.

В то же время Шмыгаль заверил, что Украина не даст своего согласия на медленную интеграцию.

"Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Это имеет решающее значение для всех украинцев", — добавил премьер-министр.

Будущее членство Украины в ЕС

Он отметил, что расширение ЕС является политическим решением стран-членов.

"Я уверен, что в течение двух лет мы будем полностью готовы быть частью Европейского Союза", — отметил Шмыгаль.

Украинский чиновник добавил, что в отличие от других стран, имеющих статус кандидатов на вступление в ЕС, наше государство имеет особые аргументы относительно скорейшего членства в ЕС.

"Мы хотим быть полноправным членом, потому что Украина сегодня является уникальной страной в мире, которая заплатила такую огромную цену за свое желание стать членом Европейского Союза. Никакая другая страна-кандидат на вступление в Европейский Союз никогда не имела такой огромной поддержки населения — более 90 процентов стремящихся и желающих стать полноправным членом объединенной Европы", — сказал он.

Напомним, Европейский союз продолжает кампанию военной поддержки и финансовой, гуманитарной помощи украинцам. На мероприятии "Дни образования" в хорватском городе Сплит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, сколько миллиардов евро было предоставлено Украине и какие меры будут приняты для укрепления суверенитета стран ЕС.

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