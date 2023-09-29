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ЄС оголосив суму допомоги наданої Україні від початку війни

29 вересня 2023 13:01
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
ЄС оголосив суму допомоги наданої Україні від початку війни
Урсула фон дер Ляєн про шлях до європейського суверенітету. Фото: AFP
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Європейський союз продовжує кампанію військової підтримки та фінансової, гуманітарної допомоги українцям. На заході "Дні освіти", у хорватському місті Спліт, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про те, скільки млрд євро було надано Україні та які заходи будуть вжиті для зміцнення суверенітету країн ЄС.

Очільниця Єврокомісії на зустрічі із українським президентом.  Фото: Сайт президента України 

Розмір допомоги від союзників України

Євросоюз від початку повномасштабної агресії РФ допоміг Україні на суму 81 млрд євро. 

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"Війна Росії проти України довела, що Європі необхідно адаптуватися до більш небезпечного та нестабільного геостратегічного та геополітичного середовища. Ми активізували наші зусилля щодо створення Оборонного союзу та зміцнили наші зв’язки з надійними глобальними партнерами, а також із союзниками по НАТО", — сказала фон дер Ляєн.

Також президентка Єврокомісії нагадала про енергетичний шантаж з боку Росії, зазначивши, що завдяки рішучій відповіді, ЄС значною мірою позбувся залежності від російського викопного палива.

Вона зазначила: "Ціни на енергоносії, які різко зросли влітку минулого року, повернулися до довоєнного рівня. Але ми знаємо, що вони залишаються високими".

Ключовим рішенням для цієї проблеми було названо залучення та вдосконалення чистих технологій. Це збільшує незалежність ЄС, є власною енергією, яка посилює конкурентоспроможність і зміцнює суверенітет членів об'єднання. 

В певних країнах Євросоюзу продовжується фінансова допомога українським біженцям у вигляді виплат. Так у Литві українцям виплачують до 1000 євро на часткове покриття плати за житло.

До слова, в прямому ефірі Новини.LIVE політолог Олег Лісний та полковник, військовий експерт Сергій Грабський обговорили чому в ЄС затягують зі вступом України до союзу.

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