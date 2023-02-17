Украина, НАТО и ЕС впервые проведут заседание: детали
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 21 февраля встретятся в Брюсселе. Встреча состоится утром в штаб-квартире НАТО, после чего в 12:45 запланирована их совместная пресс-конференция.
Об этом пишет "Европейская правда".
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Встреча лидеров
Дмитрий Кулеба отметил, что это первая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС в таком трехстороннем формате.
"Ожидаю встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем, чтобы усилить наше партнерство и сотрудничество для защиты Украины и Европы", — отметил он.
Напомним, что глава украинского Минобороны Алексей Резников провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В частности, политики обсудили введение стандартов Альянса в Украине.
Среди успешных решений Украины Алексей Резников рассказал генсеку Альянса о внедрении системы LOGFAS. Она является одной из информационных систем логистики НАТО.