Украина, НАТО и ЕС впервые проведут заседание - детали

Украина и ЕС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 21 февраля встретятся в Брюсселе. Встреча состоится утром в штаб-квартире НАТО, после чего в 12:45 запланирована их совместная пресс-конференция.

Об этом пишет "Европейская правда".

Встреча лидеров

Дмитрий Кулеба отметил, что это первая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС в таком трехстороннем формате.

"Ожидаю встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем, чтобы усилить наше партнерство и сотрудничество для защиты Украины и Европы", — отметил он.

Напомним, что глава украинского Минобороны Алексей Резников провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В частности, политики обсудили введение стандартов Альянса в Украине.

Среди успешных решений Украины Алексей Резников рассказал генсеку Альянса о внедрении системы LOGFAS. Она является одной из информационных систем логистики НАТО.