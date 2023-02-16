Резников и Столтенберг обсудили шаги по имплементации стандартов НАТО в Украине

Министр обороны Украины и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Глава украинского Минобороны Алексей Резников провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В частности, политики обсудили введение стандартов Альянса в Украине.

Об этом глава оборонного ведомства рассказал в своем Facebook.

Взаимодействие НАТО и Украины

Среди успешных решений Украины Алексей Резников рассказал генсеку Альянса о внедрении системы LOGFAS. Она является одной из информационных систем логистики НАТО.

"Если коротко, это о минимизации времени планирования и максимизации скорости обмена логистическими планами, отчетами, как в силах обороны Украины, так и с нашими партнерами. Это — о прозрачности, подотчетности и полной открытости с нашей стороны", — написал министр обороны.

Кроме того, глава Минобороны рассказал о том, как работает эта система LOGFAS в Украине. В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг приветствовал эти шаги.

"Доверие, прозрачность, единство и уверенность в Победе Украины. Это то, на чем строятся наши отношения со всеми партнерами и друзьями Украины",— добавил Резников.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО постоянно обсуждает с Украиной вопросы подотчетности военной помощи, которую ей оказывают. В частности, союзники постоянно работают с нашей страной, чтобы убедиться, что финансирование оказывается там, где должно.