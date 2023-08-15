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Україна може стати членом НАТО в обмін на відмову від частини території, — чиновник Альянсу

15 серпня 2023 19:26
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Україна може стати членом НАТО в обмін на відмову від частини території, — чиновник Альянсу
Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен. Фото: vg.no
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У НАТО  допустили вступ України в Альянс у разі територіальних поступок Росії. Проте це рішення має ухвалювати Київ.

Про це заявив керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен, передає видання VG

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Єнссен заявив, що поступки України своїми територіями для Росії можуть поставити крапку у війні. Водночас він додав, що "Україна має сама вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори з Росією".

"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО. Я не кажу, що так має бути, але це може бути можливим рішенням", — пояснив чиновник. 

Він також сказав, що Росія веде величезну військову боротьбу, і здається нереальним, що вона зможе захопити нові території. Зараз радше питання в тому, чи вдасться Україні повернути своє.

Нагадаємо, нещодавно колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав якнайшвидше прийняти Україну до НАТО

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