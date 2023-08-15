Україна може стати членом НАТО в обмін на відмову від частини території, — чиновник Альянсу
У НАТО допустили вступ України в Альянс у разі територіальних поступок Росії. Проте це рішення має ухвалювати Київ.
Про це заявив керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен, передає видання VG.
Сценарій НАТО щодо вступу України до Альянсу
Єнссен заявив, що поступки України своїми територіями для Росії можуть поставити крапку у війні. Водночас він додав, що "Україна має сама вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори з Росією".
"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО. Я не кажу, що так має бути, але це може бути можливим рішенням", — пояснив чиновник.
Він також сказав, що Росія веде величезну військову боротьбу, і здається нереальним, що вона зможе захопити нові території. Зараз радше питання в тому, чи вдасться Україні повернути своє.
Нагадаємо, нещодавно колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав якнайшвидше прийняти Україну до НАТО.