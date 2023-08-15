Украина может стать членом НАТО в обмен на отказ от части территории, — чиновник Альянса

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен. Фото: vg.no

В НАТО было допущено вступление Украины в Альянс в случае территориальных уступок России. Однако это решение должен принимать Киев.

Об этом заявил руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен, передает издание VG.

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Йенссен заявил, что уступки Украины своими территориями для России могут поставить точку в войне. В то же время, он добавил, что "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с Россией".

"Думаю, возможным решением для Украины мог бы быть отказ от территории и получение вместо членства в НАТО. Я не говорю, что так должно быть, но это может быть возможным решением", — пояснил чиновник.

Он также сказал, что Россия ведет огромную военную борьбу и кажется нереальным, что она сможет захватить новые территории. Сейчас скорее вопрос в том, удастся ли Украине вернуть свое.

Напомним, недавно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал как можно быстрее принять Украину в НАТО.