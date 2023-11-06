Украина может начать переговоры о членстве в ЕС на этой неделе — при каких условиях

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Офис Президента

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Брюсселе опубликует 8 ноября отчет с оценкой прогресса Украины на пути к членству в ЕС. Там будут положительные рекомендации от главы Еврокомиссии. Украина может начать переговоры по вступлению в ЕС уже на этой неделе, однако при выполнении некоторых требований.

Об этом сообщает Reuters.

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Условия вступления в ЕС

По информации издания, Украине нужно усилить борьбу со взяточничеством и одобрить реформу по защите прав меньшинств.

Отчет и рекомендации Урсулы фон дер Ляен станут ключевым критерием для принятия в декабре на саммите национальных лидеров Европейского союза решения о начале официальных переговоров о членстве Украины в ЕС.

Глубокое реформирование в условиях войны

Во время своего визита в Киев 4 ноября Фон дер Ляен похвалила Украину за прогресс и добавила на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, что страна ведет экзистенциальную войну и одновременно проводит глубокое реформирование. Глава Еврокомиссии отметила именно реформы украинской судебной системы, противодействие олигархам и борьбу с отмыванием денег.

Урсула фон дер Ляен убеждена, что Украина вскоре завершит оставшиеся этапы. Речь идет о проблемах, связанных с борьбой с коррупцией и защитой прав меньшинств.

Глава государства в свою очередь заявил, что Украина выполнит условия, а положительное решение ЕС предоставит стране новую мотивацию. По мнению Зеленского, вступление Украины в ЕС усилит обе стороны.

Напомним, недавно Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступила в Верховной Раде Украины. Она анонсировала новый пакет санкций против России.