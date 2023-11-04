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Урсула фон дер Ляєн анонсувала у Раді новий пакет санкцій проти РФ

4 листопада 2023 16:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Урсула фон дер Ляєн анонсувала у Раді новий пакет санкцій проти РФ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: t.me/NikolayTishchenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила у Верховній Раді України. Вона анонсувала новий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив народний депутат Микола Тищенко.

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Вона наголосила, що українці ведуть війну не лише за свою свободу, але і за майбутнє Європи.

Президентка Єврокомісії вшанувала пам'ять українського військового Олександра Мацієвського, якого вбили російські окупанти за вигук "Слава Україні".

До того ж вона анонсувала новий 12-й пакет санкцій проти Росії. За словами фон дер Ляєн, обмеження будуть вводитися, поки не буде досягнуто миру.

"Президентка Європейської комісії подякувала Україні за її досягнення в євроінтеграції та підкреслила, що Україна вже є частиною європейської сім'ї", — розповів Тищенко.

Європа обіцяє надати фінансовий пакет в розмірі 50 мільярдів євро для України. Президентка Єврокомісії наголосила на важливості ефективного використання цих коштів.

Урсула фон дер Ляєн закликала до спільної роботи над реформами. 

"Вона закінчила свій виступ, закликаючи до єднання та спільних зусиль для перемоги в цій битві та для будівництва єдності Європи", — додав нардеп.

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва. Президент України Володимир Зеленський зустрів її на вокзалі.

Також ми писали, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Євросоюзі бачать Україну у своїй "дружній європейській сім'ї". 

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