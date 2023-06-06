Украина хочет созвать Совбез ООН из-за подрыва Каховской ГЭС

Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Maxar

В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на очередной террористический акт РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД.

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Реакция МИД на подрыв Каховской ГЭС

В результате подрыва под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра.

В МИД рассказали, что подразделения Нацполиции и ГСЧС Херсонской области принимают срочные меры для эвакуации людей. В настоящее время идет оповещение жителей временно оккупированного левобережья области.

"Рассматриваем подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны РФ как террористический акт против украинской критической инфраструктуры, который имеет целью нанести максимально большое количество жертв и разрушений. Теракт на Каховской ГЭС ранее живо обсуждался на уровне оккупационных сил в Херсонской области и пропагандистов на российском телевидении, что свидетельствует о его предварительном планировании", — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что подрыв дамбы Каховской ГЭС — это техногенный и экологический терроризм, а также крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия. Там отметили, что это ответ Кремля странам, призывающим к мирным переговорам.

В результате подрыва Каховской ГЭС может возникнуть опасность на оккупированной Запорожской АЭС.

"Призываем международное сообщество решительно осудить российский теракт на Каховской ГЭС. Техногенное преступление РФ подтверждает высокую актуальность Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Призываем международных партнеров как можно быстрее присоединиться к ее воплощению, в частности пунктов по противодействию экоциду, ядерной и энергетической безопасности", — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что РФ должна возместить все последствия своего преступления.

Совбез ООН из-за подрыва ГЭС

В заявлении также обратились к странам "Группы Семи" и ЕС. МИД призвал неотложно рассмотреть наложение на РФ новых долгосрочных санкций.

"По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование Механизма гражданской защиты Европейского Союза", — говорится в заявлении.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич рассказал о катастрофе на Каховской ГЭС в Международном суде ООН.