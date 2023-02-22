Украина введет на 50 лет санкции против финучреждений россии: что известно

Украина готовит мощные санкции против российских финучреждений: Зеленский внес в Раду документ
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о введении санкций против финансовых учреждений россии. Документ предусматривает введение ограничений на 50 лет против всех компаний, которые зарегистрированы или находятся в россии и предоставляют финансовые услуги.
Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте по номеру 9045.
-
Три знака зодиака накроет волной счастья и удачи в конце февраля
-
Боится за свою жизнь: у стадиона "Лужники", где выступал путин, заметили ПВО
-
Цинизм зашкаливает: в "Лужниках" перед выступлением путина спели украинскую песню "Пливе кача"
-
В Одессе срочно нужны доноры крови: как можно помочь
-
"Похожие маневры уже были": эксперт объяснил неожиданные взрывы в Мариуполе
-
Украинцам разрешат платить кредиты по-новому: что предлагает правительство
-
В Одесской области мужчина устроил стрельбу из-за коров: что решил суд
-
В Молдове опровергли информацию о раздаче повесток
-
Чтобы Херсон стал безопасным, нужно дойти до середины Крыма, — Дмитрий Плетенчук
-
В Украине возобновили беспроцентную помощь до 100 тыс. гривен: кто может получить
Что предполагает проект постановления
Как отмечается в тексте документа, санкции сроком на 50 лет будут применены в Центральный банк россии, а также все банки и финучреждения, зарегистрированные в рф и предоставляющие услуги в рф. В частности:
- банки;
- небанковские кредитные организации;
- операторов платежных систем;
- профессиональных участников фондового рынка;
- страховые компании;
- инвестиционные фонды и другие учреждения.
Какие будут ограничения
Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, санкции включают 10 пунктов, в частности, остановку сделок с активами, принадлежащими финучреждениям рф; запрещение установления деловых отношений; запрещение заключения сделок и воплощение инвестиций в пользу финучреждений рф.
Отмечается, что проект уже утвердил СНБО решением от 22 февраля. Парламент планирует рассмотреть вопрос уже в ближайшее время.
Напомним, 19 февраля Зеленский уже ввел в действие решение СНБО по применению персональных санкций против 333 граждан россии. В этот список вошли, в частности, чиновники крупных российских банков.