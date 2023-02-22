Украина введет на 50 лет санкции против финучреждений россии: что известно

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о введении санкций против финансовых учреждений россии. Документ предусматривает введение ограничений на 50 лет против всех компаний, которые зарегистрированы или находятся в россии и предоставляют финансовые услуги.

Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте по номеру 9045.

Что предполагает проект постановления

Как отмечается в тексте документа, санкции сроком на 50 лет будут применены в Центральный банк россии, а также все банки и финучреждения, зарегистрированные в рф и предоставляющие услуги в рф. В частности:

банки;

небанковские кредитные организации;

операторов платежных систем;

профессиональных участников фондового рынка;

страховые компании;

инвестиционные фонды и другие учреждения.

Какие будут ограничения

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, санкции включают 10 пунктов, в частности, остановку сделок с активами, принадлежащими финучреждениям рф; запрещение установления деловых отношений; запрещение заключения сделок и воплощение инвестиций в пользу финучреждений рф.

Отмечается, что проект уже утвердил СНБО решением от 22 февраля. Парламент планирует рассмотреть вопрос уже в ближайшее время.

Напомним, 19 февраля Зеленский уже ввел в действие решение СНБО по применению персональных санкций против 333 граждан россии. В этот список вошли, в частности, чиновники крупных российских банков.