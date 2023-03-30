Украина договаривается об обмене пленными из рф через Турцию, — посол
Украина ищет пути создания единого гуманитарного коридора для возвращения украинских пленных при посредничестве Турции. В настоящее время продолжается диалог между омбудсменами.
Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар в ходе брифинга.
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Переговоры о посредничестве Турции
"Продолжается диалог между омбудсменами о том, чтобы выйти на создание единого гуманитарного коридора, позволяющего через Турцию освобождать наших военнопленных, а также тех гражданских лиц, которые попали в застенки кремлевского режима на оккупированных территориях или были вывезены в россию. Они должны вернуться на Родину, в том числе через Турцию", — отметил Боднар.
По словам дипломата, продолжается поиск точек соприкосновения в этом вопросе освобождения украинских пленных. Одним из чувствительных элементов также вопрос освобождения украинских детей.
"Это также одна из чувствительных тем, которая имеет свои возможные перспективы. И сейчас над этим тоже работаем, обсуждаем и ищем пути, как эту инициативу реализовать", — сказал он.
Напомним, недавно Украина передала государству-агрессору тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку. Они были переданы россии не в рамках обмена пленными.
Следует заметить, что при посредничестве Турции произошел обмен пленными, в рамках которого были освобождены командиры полка "Азов".