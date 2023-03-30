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Штаб з питань поводження з військовополоненими заявив про провокацію рф: подробиці

30 березня 2023 18:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Штаб з питань поводження з військовополоненими виступив із заявою
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими звинуватив державу-агресорку росію у здійсненні провокації. У росії заявили про проведення "гуманітарних заходів" за участі представників Коордштабу, однак ця інформація не відповідає дійсності. 

Про це йдеться у заяві Штабу з питань поводження з військовополоненими. 

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Що відомо

"Дежава-агресорка почала ініціювати так звані "гуманітарні заходи" на своїй території, в яких анонсує участь українських посадових осіб, зокрема представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. З російського боку у таких заходах нібито готові брати участь депутати держдуми та представники терористичних організацій", — наголошується у заяві. 

У Коордштабі наголошують, що інформація про участь у будь-яких очних чи заочних заходах, ініційованих російською стороною, представників України не відповідає дійсності. 

"Такі анонси та заяви покликані дискредитувати українських посадовців та держслужбовців. Подібні провокації є формою ворожої ІПСО. Під прикриттям гуманної мети вони насправді покликані дублювати роботу міжнародних організацій, які країна-агресорка не допускає до місць утримання полонених та цивільних заручників, а також депортованих дітей", — йдеться у повідомленні. 

Штаб також закликав російську сторону виконувати Женевські конвенції, забезпечити безперешкодний та повний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання, "а не займатися псевдоініціативами з метою пропаганди".

"Робота, яку Координаційний штаб веде для визволення всіх наших громадян з ворожої неволі, проводиться у закритому режимі та не передбачає участі у цьому процесі неуповноважених осіб. Намагання представників держави-агресорки долучити українців до так званих "гуманітарних" заходів чи місій є лише черговим актом російської пропаганди", — додали у відомстві. 

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні презентувала доповідь про поводження з військовополоненими. Вона заявила про занепокоєння "позасудовими" стратами 25 російських та 15 українських полонених солдатів. 

Омбудсман України Дмитро Лубінець відреагував на висновки місії ООН. Він наголосив, що Україна повністю дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій, а росія — розпочала війну та блокує доступ до українських військовополонених.

Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявив, що російська омбудсменка Москалькова спілкується із українським колегою Лубінцем, імовірно, заради самого факту спілкування. Результат для росіяни — далеко не на першому місці.

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