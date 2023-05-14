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Лідер МЗС Угорщини вирушив до Китаю говорити про "мирний план"

14 травня 2023 21:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лідер МЗС Угорщини вирушив до Китаю говорити про "мирний план"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 14 травня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушив до Пекіна. Він хоче обговорити "мирний план" Китаю.

Про це Петер Сійярто повідомив у Facebook.

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"По сусідству триває війна, Європа охоплена воєнним психозом, тому зусилля на користь миру мають особливе значення, і їх потрібно постійно зміцнювати", — заявив Сійярто.

За його словами, Угорщина підтримує китайський "мирний план. Він зазначив, що з одного боку, тому що він про мир, а з іншого, тому що він існує. 

"Нарешті щось не про продовження війни, а про її закінчення", — наголосив Сійярто.

Міністр закордонних справ Угорщини також зазначив, що Будапешт не хоче, щоб стосунки між Європою та Китаєм були отруєні.

"Ми сприймаємо Китай не як ризик, а як країну, співпраця з якою дає нам величезні можливості... Наша країна стала місцем зустрічі західноєвропейських та китайських інвестицій, які будуються одні на одних", — додав Сійярто.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову розкритикував Європейський Союз. Він поставив під сумнів необхідність його існування.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення щодо включення Україною OTP Bank до списку спонсорів війни в Україні. Він заявив, що це "скандальне та неприйнятне рішення", яке створює перешкоди для Будапешта у діалозі з Європейським союзом щодо посилення санкцій проти Росії.

Додамо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву. Він сказав, що частина України належить до Угорщини.

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