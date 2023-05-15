Венгрия заблокировала выплату транша на вооружение для Украины
Сегодня, 15 мая, Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств из Европейского фонда мира для Украины. Деньги должны были направить на вооружение.
Об этом сообщает ANSA.
Венгрия заблокировала транш для Украины
Транш составляет 500 миллионов евро. Его должны были бы выделить в следующий понедельник.
Венгрия захотела "гарантий", что Европейский фонд мира сохранит свою "глобальную" устремленность в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Украины.
Европейский фонд мира возмещает расходы странам-членам, как правило, в размере 50%, однако фиксированного стандарта нет.
Напомним, 14 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в Пекин. Он хочет обсудить мирный план Китая.
Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова подверг критике Европейский Союз. Он подверг сомнению необходимость его существования.
Добавим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление. Он сказал, что часть Украины принадлежит Венгрии.