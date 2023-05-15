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Венгрия заблокировала выплату транша на вооружение для Украины

15 мая 2023 20:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Венгрия заблокировала выплату транша на вооружение для Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Remo Casilli
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 15 мая, Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств из Европейского фонда мира для Украины. Деньги должны были направить на вооружение.

Об этом сообщает ANSA.

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Венгрия заблокировала транш для Украины

Транш составляет 500 миллионов евро. Его должны были бы выделить в следующий понедельник.

Венгрия захотела "гарантий", что Европейский фонд мира сохранит свою "глобальную" устремленность в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Украины.

Европейский фонд мира возмещает расходы странам-членам, как правило, в размере 50%, однако фиксированного стандарта нет.

Напомним, 14 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в Пекин. Он хочет обсудить мирный план Китая.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова подверг критике Европейский Союз. Он подверг сомнению необходимость его существования.

Добавим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление. Он сказал, что часть Украины принадлежит Венгрии.

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