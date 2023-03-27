Угорщина схвалила вступ Фінляндії в НАТО

Антті Кайкконен

У понеділок, 27 березня, угорський парламент схвалив приєднання Фінляндії до НАТО. Тепер це рішення не підтримала лише одна країна Альянсу — Туреччина.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен у своєму Twitter.

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"Парламент Угорщини ратифікував членство Фінляндії в НАТО. Хороші та очікувані новини. Наш шлях членства веде до кінця. 29/30", — йдеться у повідомленні.

Unkarin parlamentti on ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyden. Hyvä ja odotettu uutinen.



Jäsenyyspolkumme kaartuu loppusuoralle. 29/30. #Nato — Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) March 27, 2023

Відомо, що за вступ Фінляндії проголосували 182 зі 199 парламентарів Угорщини.

Як зазначає Bloomberg та Euronews, попри це угорський парламент досі не призначив голосування за вступ Швеції. Як під час засідання заявив держсекретар МЗС Угорщини Тамаш Менце, "усі ознаки і наша надія вказують на відносини, що ґрунтуються на взаємній повазі" з Фінляндією.

Водночас, за його словами, Угорщина нібито не отримувала таких запевнень від Швеції. Менцер також відкинув заяви опозиції про те, що така позиція Угорщини служить інтересам росії.

Головний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан минулого тижня заявляв, що позиція країни пов'язана із тим, що Швеція критикує знищення демократичних стандартів в Угорщині.

"В останні роки шведські чиновники, міністри, прем'єр-міністри та політики розважалися, ставлячи під сумнів стан угорської демократії", — стверджував він.

Нагадаємо, нещодавно в Угорщині заявили, що блокуватимуть вступ України в ЄС, якщо не будуть виконані їхні вимоги.

Йдеться про поступки щодо закону про освіту та "утиски угорців Закарпаття". Ця проблема останніми роками була основною в угорсько-українських відносинах.

Згодом голова МЗС Угорщини Петер Сійярто розповів, чому Угорщина не підтримує членство України. За його словами, Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України, доки "школи на Закарпатті у небезпеці".