Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО
В понедельник, 27 марта, венгерский парламент одобрил присоединение Финляндии к НАТО. Теперь это решение не поддержала только одна страна Альянса — Турция.
Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в своем Twitter.
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"Парламент Венгрии ратифицировал членство Финляндии в НАТО. Хорошие и ожидаемые новости. Наш путь членства ведет к концу. 29/30", — говорится в сообщении.
Unkarin parlamentti на ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyden. Hyvä ja odotettu uutinen.Опубликовано в Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) . March 27, 2023
Jäsenyyspolkumme kaartuu loppusuoralle. 29/30. #Nato
Известно, что за вступление Финляндии проголосовали 182 из 199 парламентариев Венгрии.
Как отмечает Bloomberg и Euronews, несмотря на это, венгерский парламент до сих пор не назначил голосование за вступление Швеции. Как во время заседания заявил госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менце, "все признаки и наша надежда указывают на отношения, основанные на взаимном уважении" с Финляндией.
В то же время, по его словам, Венгрия вроде бы не получала таких заверений от Швеции. Менцер также отверг заявления оппозиции о том, что такая позиция Венгрии служит интересам россии.
Главный советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан на прошлой неделе заявлял, что позиция страны связана с тем, что Швеция критикует уничтожение демократических стандартов в Венгрии.
"В последние годы шведские чиновники, министры, премьер-министры и политики развлекались, подвергая сомнению состояние венгерской демократии", — утверждал он.
Напомним, недавно в Венгрии заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС, если не будут выполнены их требования.
Речь идет об уступках по закону об образовании и "притеснения венгров Закарпатья". Эта проблема в последние годы была основополагающей в венгерско-украинских отношениях.
Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, почему Венгрия не поддерживает членство Украины. По его словам, Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины, пока "школы в Закарпатье в опасности".