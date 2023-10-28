Угорщина проти нового пакету санкцій ЄС проти Росії — яка причина

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: CGTN

Сьогодні, 28 жовтня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не погодиться на новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо там будуть газова, нафтова й атомна сфери промисловості. Там сказали, що це суперечить національним інтересам Будапешту.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Я можу вам сказати точно: якщо в наступному пакеті буде щось, що суперечить нашим національним інтересам, ми точно не погодимося на його прийняття. Червона лінія для нас очевидно стосується енергетики, газу, нафти, атомної енергії та будь-яких інших аспектів, які можуть завдати шкоди нашій державній економіці", — заявив Сійярто.

За його словами, санкційна політика проти РФ не працює, однак вона може вдарити по Москві та завдати шкоди. Сійярто вважає, що це дуже шкодитиме європейській економіці й країнам. Він не бачить сенсу продовжувати обмеження проти Росії.

Очільник МЗС Угорщини заявив, що його країна не допустила включення до списків санкцій ЄС віцепрем'єра РФ Дениса Мантурова. За словами Сійярто, він дуже допоміг Угорщині.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не здатна виграти війну, яку розпочала Росія. Він вважає, що стратегія ЄС, де українці мають перемогти, є провальною.

Також ми писали, що Віктор Орбан заявив, що його країна продовжує спілкування з Росією "заради миру". За його словами, політика Будапешта щодо цього питання є "дуже прозорою".