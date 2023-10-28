Венгрия против нового пакета санкций ЕС против России — какая причина

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: CGTN

Сегодня, 28 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится на новый пакет санкций Европейского Союза против России, если там будут газовая, нефтяная и атомная сферы промышленности. Там сказали, что это противоречит национальным интересам Будапешта.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Санкции против России

"Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас очевидно касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести ущерб нашей государственной экономике", — заявил Сийярто.

По его словам, санкционная политика против РФ не работает, однако она может ударить по Москве и нанести вред. Сийярто считает, что это будет очень вредить европейской экономике и странам. Он не видит смысла продолжать ограничения против России.

Глава МИД Венгрии заявил, что его страна не допустила включения в списки санкций ЕС вице-премьера РФ Дениса Мантурова. По словам Сийярто, он очень помог Венгрии.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не способна выиграть войну, начатую Россией. Он считает, что стратегия ЕС, где украинцы должны победить, провальная.

Также мы писали, что Виктор Орбан заявил, что его страна продолжает общение с Россией "ради мира". По его словам, политика Будапешта по этому вопросу "очень прозрачная".