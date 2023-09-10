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Угорщина планує замінити російське паливо на французьке для своєї АЕС, — ЗМІ

10 вересня 2023 17:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Угорщина планує замінити російське паливо на французьке для своєї АЕС, — ЗМІ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: AFP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся зі своїми однопартійцями та прихильниками. Під час закритої зустрічі він заявив про великий план розвитку країни, який має 15 пунктів.

Про це пише Telex, посилаючись на слова учасників зустрічі.

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Щоб досягти такого плану, необхідно також самодостатньо забезпечувати енергетикою країну, а саме постачати французьке паливо на АЕС "Пакш" замість російського.

Інші кроки плану

За словами Орбана, потрібно виконати і такі кроки, як:

  • досягнення демографічного повороту,
  • створення нової економіки,
  • стати кредитором і сучасною індустріальною країною, а не позичальником,
  • угорські підприємці повинні інвестувати за кордоном і привозити прибутки додому,
  • військовий розвиток,
  • запровадження цифрового громадянства.

Раніше Віктор Орбан заявив, що Україна нібито не може виграти війну у РФ. У випадку, якщо хоча б одна західна країна відправить свої війська на допомогу, то це спричинить Третю Світову.

Нагадаємо, офіційний Будапешт хоче закрити кордони для українського зерна. І планує це зробити з 16 вересня. Так тамтешня влада хоче захистити угорських фермерів.

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