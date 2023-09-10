Венгрия планирует заменить российское топливо французским для своей АЭС, — СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: AFP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился со своими однопартийцами и поклонниками. Во время закрытой встречи он заявил о крупном плане развития страны, который имеет 15 пунктов.

Об этом пишет Telex, ссылаясь на слова участников встречи.

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Чтобы добиться такого плана, необходимо также самодостаточно снабжать энергетикой страну, а именно поставлять французское топливо на АЭС "Пакш" вместо российского.

Другие шаги плана

По словам Орбана, нужно выполнить и такие шаги, как:

достижение демографического поворота,

создание новой экономики,

стать кредитором и современной индустриальной страной, а не заемщиком,

венгерские предприниматели должны инвестировать за границей и привозить доходы домой,

военное развитие,

введение цифрового гражданства.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина вроде бы не может выиграть войну у РФ. В случае, если хотя бы одна западная страна отправит свои войска на помощь, это приведет к Третьей Мировой.

Напомним, официальный Будапешт хочет закрыть границы украинскому зерну. И планирует сделать это с 16 сентября. Так местные власти хотят защитить венгерских фермеров.