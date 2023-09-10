Венгрия планирует заменить российское топливо французским для своей АЭС, — СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился со своими однопартийцами и поклонниками. Во время закрытой встречи он заявил о крупном плане развития страны, который имеет 15 пунктов.
Об этом пишет Telex, ссылаясь на слова участников встречи.
Заменить российское топливо
Чтобы добиться такого плана, необходимо также самодостаточно снабжать энергетикой страну, а именно поставлять французское топливо на АЭС "Пакш" вместо российского.
Другие шаги плана
По словам Орбана, нужно выполнить и такие шаги, как:
- достижение демографического поворота,
- создание новой экономики,
- стать кредитором и современной индустриальной страной, а не заемщиком,
- венгерские предприниматели должны инвестировать за границей и привозить доходы домой,
- военное развитие,
- введение цифрового гражданства.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина вроде бы не может выиграть войну у РФ. В случае, если хотя бы одна западная страна отправит свои войска на помощь, это приведет к Третьей Мировой.
Напомним, официальный Будапешт хочет закрыть границы украинскому зерну. И планирует сделать это с 16 сентября. Так местные власти хотят защитить венгерских фермеров.