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Україна без Криму і НАТО: в МЗС відреагували на скандальну заяву Орбана

30 серпня 2023 16:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україна без Криму і НАТО: в МЗС відреагували на скандальну заяву Орбана
Речник МЗС Олег Ніколенко. Фото: взято із соцмереж
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зробив провокативну заяву щодо війни в Україні. Він наголосив на тому, що Захід має укласти угоду з РФ й закликав припинити допомагати Києву, мовляв, це зупинить бойові дії. 

У МЗС України не забаралися з відповіддю, заяву оприлюднив речник відомства Олег Ніколенко. 

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"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра", — сказав Ніколенко. 

За словами Орбана, Захід має укласти угоду із президентом РФ щодо безпеки України. Договір, на його думку, не має передбачати повернення Криму країні та її членство в НАТО. 

"Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", — відповіли у МЗС України. 

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Заява Ніколенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна нібито не може виграти війну у РФ. У випадку, якщо хоча б одна західна країна відправить свої війська на допомогу, то це спричинить Третю Світову. Таку думку він висловив в інтерв'ю американському проросійському ЗМІ.

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