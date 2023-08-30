Україна без Криму і НАТО: в МЗС відреагували на скандальну заяву Орбана
Нещодавно угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зробив провокативну заяву щодо війни в Україні. Він наголосив на тому, що Захід має укласти угоду з РФ й закликав припинити допомагати Києву, мовляв, це зупинить бойові дії.
У МЗС України не забаралися з відповіддю, заяву оприлюднив речник відомства Олег Ніколенко.
Реакція МЗС
"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра", — сказав Ніколенко.
За словами Орбана, Захід має укласти угоду із президентом РФ щодо безпеки України. Договір, на його думку, не має передбачати повернення Криму країні та її членство в НАТО.
"Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", — відповіли у МЗС України.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна нібито не може виграти війну у РФ. У випадку, якщо хоча б одна західна країна відправить свої війська на допомогу, то це спричинить Третю Світову. Таку думку він висловив в інтерв'ю американському проросійському ЗМІ.