Україна без Криму і НАТО: в МЗС відреагували на скандальну заяву Орбана

Речник МЗС Олег Ніколенко. Фото: взято із соцмереж

Нещодавно угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зробив провокативну заяву щодо війни в Україні. Він наголосив на тому, що Захід має укласти угоду з РФ й закликав припинити допомагати Києву, мовляв, це зупинить бойові дії.

У МЗС України не забаралися з відповіддю, заяву оприлюднив речник відомства Олег Ніколенко.

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Реакція МЗС

"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра", — сказав Ніколенко.

За словами Орбана, Захід має укласти угоду із президентом РФ щодо безпеки України. Договір, на його думку, не має передбачати повернення Криму країні та її членство в НАТО.

"Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", — відповіли у МЗС України.

Заява Ніколенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна нібито не може виграти війну у РФ. У випадку, якщо хоча б одна західна країна відправить свої війська на допомогу, то це спричинить Третю Світову. Таку думку він висловив в інтерв'ю американському проросійському ЗМІ.