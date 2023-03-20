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Венгрия не будет участвовать в закупке боеприпасов для Украины, — глава МИД Сийярто

20 марта 2023 17:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет участвовать в закупке боеприпасов для Украины. Глава МИД отметил, что Венгрия не покупает боеприпасы для экспорта в Украину. Вместо этого Венгрия намерена использовать свой вклад в 10 миллионов евро в Европейский фонд мира для обеспечения стабильности на Западных Балканах и уменьшения миграции в Европейский союз.

Об этом пишет Index.

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Заявление Сийярто

Сийярто отметил, что правительство Венгрии не хочет вовлекаться в войну в Украине и получает все больше предложений о "поддержке войны". По его словам, власти Венгрии не поддерживают войну и призывают к дипломатическому урегулированию конфликта.

"Венгрия не будет участвовать в этом. Мы не покупаем боеприпасы для отправки в Украину. Вклад Венгрии в 10 миллионов евро в Европейский фонд мира должны использовать для обеспечения стабильности на Западных Балканах и уменьшения миграции в ЕС", — заявил министр.

Эта заявка может ухудшить уже напряженные отношения между Венгрией и Украиной. Ранее Украина обвиняла Венгрию в нарушении своей территориальной целостности и суверенитета, а также вмешательстве во внутренние дела страны. В свою очередь, Венгрия критиковала украинское законодательство о государственном языке и заявляла о нарушении прав венгерского населения в Украине.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить столицу Украины. Однако для этого Венгрия ожидает "выполнения всех предпосылок".

По словам Петера Сийярто, сейчас "уточняются технические детали подготовки" предстоящего визита.

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