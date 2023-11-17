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Венгрия может сорвать переговоры о вступлении Украины в ЕС, — СМИ

17 ноября 2023 19:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Венгрия может сорвать переговоры о вступлении Украины в ЕС, — СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Иллюстративное фото: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Венгрия может сорвать процесс переговоров Украины в Евросоюз. Таким образом, официальный Будапешт может препятствовать единодушному решению декабрьского саммита стран ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного члена ЕС на правах анонимности.

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Переговоры под угрозой

Чиновник поставил под сомнение старт официальных переговоров о членстве Украины в ЕС, заявив, что это решение может быть под угрозой, которую может нести в себе Венгрия. Такое сопротивление правительства Виктора Орбана, по его словам, потенциально препятствует единогласию, необходимому для такого шага.

Он также заявил, что некоторые лидеры ЕС предложили вернуться к этому в марте следующего года, после очередной оценки Еврокомиссии выполнения Украиной остальных требований, прописанных в уставе ЕС.

Более того, как говорит дипломат, в блоке нет общего согласия о предоставлении Киеву 50 миллиардов евро финпомощи.

"Мы не можем допустить, чтобы Украина обанкротилась, это не наш вариант. Но это непросто", — отметил он.

Напомним, ранее Еврокомиссия официально порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС из-за выполнения нашей страной 90% рекомендаций. Это решение приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.

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