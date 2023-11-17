Венгрия может сорвать переговоры о вступлении Украины в ЕС, — СМИ
Венгрия может сорвать процесс переговоров Украины в Евросоюз. Таким образом, официальный Будапешт может препятствовать единодушному решению декабрьского саммита стран ЕС.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного члена ЕС на правах анонимности.
Переговоры под угрозой
Чиновник поставил под сомнение старт официальных переговоров о членстве Украины в ЕС, заявив, что это решение может быть под угрозой, которую может нести в себе Венгрия. Такое сопротивление правительства Виктора Орбана, по его словам, потенциально препятствует единогласию, необходимому для такого шага.
Он также заявил, что некоторые лидеры ЕС предложили вернуться к этому в марте следующего года, после очередной оценки Еврокомиссии выполнения Украиной остальных требований, прописанных в уставе ЕС.
Более того, как говорит дипломат, в блоке нет общего согласия о предоставлении Киеву 50 миллиардов евро финпомощи.
"Мы не можем допустить, чтобы Украина обанкротилась, это не наш вариант. Но это непросто", — отметил он.
Напомним, ранее Еврокомиссия официально порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС из-за выполнения нашей страной 90% рекомендаций. Это решение приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.
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