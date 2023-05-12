Угорщина хоче виключити із нового санкційного списку трьох осіб, — журналіст

Очільник Білоруської залізниці Володимир Морозов. Фото: СТВ

В процесі обговорення чергового, 11-го пакету антиросійських санкцій Євросоюзу Угорщина виступила проти частини санкційних обмежень. Угорці вимагають викреслити із санкційного списку трьох осіб, зокрема, керівника Білоруської залізниці Володимира Морозова.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй Twitter-сторінці.

Читайте також:

Угорщина проти санкцій

За інформацією журналіста, в процес обговорення нових європейських санкційних обмежень проти Росії та Білорусі одна з країн ЄС виступила проти частини санкцій.

Цією країною, звісна річ, є Угорщина.

Кого прикриває Будапешт

Угорська сторона нібито вимагає викреслити із санкційного списку, куди внесені 72 особи, що підозрюються у підриві суверенітету України, три прізвища.

Серед них — керівник Білоруської залізниці Володимир Морозов.

Нагадаємо, що, за інформацією видання Politico, країни ЄС планують посилити обмеження щодо Росії у сфері енергетики. Представники 27 європейських країн обговорили 11-ий пакет антиросійських санкцій — Євросоюз серйозних заперечень проти посилення обмежень не висловив.