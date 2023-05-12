Венгрия хочет исключить из нового санкционного списка трех человек, — журналист

Глава Белорусской железной дороги Владимир Морозов. Фото: СТВ

В процессе обсуждения очередного 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза Венгрия выступила против части санкционных ограничений. Венгры требуют вычеркнуть из санкционного списка трех человек, в том числе руководителя Белорусской железной дороги Владимира Морозова.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей Twitter-странице.

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По информации журналиста, в процесс обсуждения новых европейских санкционных ограничений против России и Белоруссии одна из стран ЕС выступила против части санкций.

Этой страной является, конечно, Венгрия.

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Венгерская сторона якобы требует вычеркнуть из санкционного списка, куда внесено 72 человека, подозреваемых в подрыве суверенитета Украины, три фамилии.

Среди них — руководитель Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Напомним, что, по информации издания Politico, страны ЕС планируют усилить ограничения по России в сфере энергетики. Представители 27 европейских стран обсудили 11-й пакет антироссийских санкций – Евросоюз серьезных возражений против усиления ограничений не высказал.