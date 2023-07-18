"Удар по людях, які голодують у світі": Бербок прокоментувала обстріл Одеси
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що кожна ракета, яку випустила Росія по українському порту в Одесі, еквівалентна ракетному обстрілу людей, які страждають від голоду у світі. Така заява очільниці німецького МЗС пролунала після обстрілу окупантами українських портів.
Про це пише Reuters.
"Помста" Росії
Відомо, що через день, після того, як РФ вирішила вийти із зернової ініціативи, вона випустила ракети по українських портах.
"Росія назвала свою хвилю ракетних і безпілотних ударів по українських портах помстою за атаки Києва. Рішення Москви вийти з зернової угоди спонукало ООН попередити, що це ризикує створити голод у всьому світі", — йдеться у повідомленні.
Погрози від РФ
У Кремлі погрожують "ризиками" сторонам, які продовжать "зернову угоду" без участі Росії. Там заявили, що в такому випадку РФ не зможе гарантувати відповідну "безпеку".
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. За його словами, обговорили ситуацію з зерном та домовилися про співпрацю.