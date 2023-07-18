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"Удар по людях, які голодують у світі": Бербок прокоментувала обстріл Одеси

18 липня 2023 16:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Удар по людях, які голодують у світі": Бербок прокоментувала обстріл Одеси
Анналена Бербок. Фото: Кабінет Міністрів України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що кожна ракета, яку випустила Росія по українському порту в Одесі, еквівалентна ракетному обстрілу людей, які страждають від голоду у світі. Така заява очільниці німецького МЗС пролунала після обстрілу окупантами українських портів.

Про це пише Reuters.

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"Помста" Росії

Відомо, що через день, після того, як РФ вирішила вийти із зернової ініціативи, вона випустила ракети по українських портах.

"Росія назвала свою хвилю ракетних і безпілотних ударів по українських портах помстою за атаки Києва. Рішення Москви вийти з зернової угоди спонукало ООН попередити, що це ризикує створити голод у всьому світі", — йдеться у повідомленні.

Погрози від РФ

У Кремлі погрожують "ризиками" сторонам, які продовжать "зернову угоду" без участі Росії. Там заявили, що в такому випадку РФ не зможе гарантувати відповідну "безпеку".

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. За його словами, обговорили ситуацію з зерном та домовилися про співпрацю.

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