"Удар по людях, які голодують у світі": Бербок прокоментувала обстріл Одеси

Анналена Бербок. Фото: Кабінет Міністрів України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що кожна ракета, яку випустила Росія по українському порту в Одесі, еквівалентна ракетному обстрілу людей, які страждають від голоду у світі. Така заява очільниці німецького МЗС пролунала після обстрілу окупантами українських портів.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

"Помста" Росії

Відомо, що через день, після того, як РФ вирішила вийти із зернової ініціативи, вона випустила ракети по українських портах.

"Росія назвала свою хвилю ракетних і безпілотних ударів по українських портах помстою за атаки Києва. Рішення Москви вийти з зернової угоди спонукало ООН попередити, що це ризикує створити голод у всьому світі", — йдеться у повідомленні.

Погрози від РФ

У Кремлі погрожують "ризиками" сторонам, які продовжать "зернову угоду" без участі Росії. Там заявили, що в такому випадку РФ не зможе гарантувати відповідну "безпеку".

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. За його словами, обговорили ситуацію з зерном та домовилися про співпрацю.