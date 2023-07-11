Очільниця МЗС Німеччини не відповіла, чи запросять Україну в НАТО
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не відповіла, чи запросять Україну в НАТО. Вона відмовилася коментувати переговори щодо цього питання.
Відповідне відео опублікувало видання "РБК-Україна".
Що сказала Бербок
"Я не збираюся давати вам проміжні статуси за цією текстовою роботою тут, на цьому прес-підході, який приурочений до відкриття зустрічі з міністрами закордонних справ трьох інших країн", — зазначила вона.
За її словами, перемовини щодо тексту йдуть "повним ходом".
Німеччина блокує запрошення
Також стало відомо, що саме у Німеччині блокують запрошення України до НАТО на саміті у Вільнюсі.
За інформацією "РБК-Україна", основною перешкодою для того, щоб Україна отримала політичне запрошення про членство в НАТО є позиція Німеччини та особисто канцлера Олафа Шольца. Щодо США, то їхня позиція щодо цього питання є більш м'якою.
Нагадаємо, раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що в найближчому майбутньому Україна навряче зможе вступити в НАТО. Це втягне членів Альянсу у війну з РФ.