Очільниця МЗС Німеччини не відповіла, чи запросять Україну в НАТО

Анналена Бербок. Фото: скриншот з відео "РБК-Україна"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не відповіла, чи запросять Україну в НАТО. Вона відмовилася коментувати переговори щодо цього питання.

Відповідне відео опублікувало видання "РБК-Україна".

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"Я не збираюся давати вам проміжні статуси за цією текстовою роботою тут, на цьому прес-підході, який приурочений до відкриття зустрічі з міністрами закордонних справ трьох інших країн", — зазначила вона.

За її словами, перемовини щодо тексту йдуть "повним ходом".

Німеччина блокує запрошення

Також стало відомо, що саме у Німеччині блокують запрошення України до НАТО на саміті у Вільнюсі.

За інформацією "РБК-Україна", основною перешкодою для того, щоб Україна отримала політичне запрошення про членство в НАТО є позиція Німеччини та особисто канцлера Олафа Шольца. Щодо США, то їхня позиція щодо цього питання є більш м'якою.

Нагадаємо, раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що в найближчому майбутньому Україна навряче зможе вступити в НАТО. Це втягне членів Альянсу у війну з РФ.