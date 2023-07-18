"Удар по голодающим людям в мире": Бербок прокомментировала обстрел Одессы

Анналена Бербок. Фото: Кабинет Министров Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что каждая ракета, выпущенная Россией по украинскому порту в Одессе, эквивалентна ракетным обстрелам людей, страдающих от голода в мире. Такое заявление главы немецкого МИД прозвучало после обстрела оккупантами украинских портов.

Об этом пишет Reuters.

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"Месть" России

Известно, что через день после того, как РФ решила выйти по зерновой инициативе, она выпустила ракеты по украинским портам.

"Россия назвала свою волну ракетных и беспилотных ударов по украинским портам местью за атаки Киева. Решение Москвы выйти из зернового соглашения побудило ООН предупредить, что это рискует создать голод во всем мире", — говорится в сообщении.

Угрозы от РФ

В Кремле угрожают "рисками" сторонам, которые продлят "зерновое соглашение" без участия России. Там заявили, что в таком случае РФ не сможет гарантировать соответствующую "безопасность".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, обсудили ситуацию с зерном и договорились о сотрудничестве.