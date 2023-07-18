Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Удар по голодающим людям в мире": Бербок прокомментировала обстрел Одессы arrow

"Удар по голодающим людям в мире": Бербок прокомментировала обстрел Одессы

18 июля 2023 16:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Удар по голодающим людям в мире": Бербок прокомментировала обстрел Одессы
Анналена Бербок. Фото: Кабинет Министров Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что каждая ракета, выпущенная Россией по украинскому порту в Одессе, эквивалентна ракетным обстрелам людей, страдающих от голода в мире. Такое заявление главы немецкого МИД прозвучало после обстрела оккупантами украинских портов.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

"Месть" России

Известно, что через день после того, как РФ решила выйти по зерновой инициативе, она выпустила ракеты по украинским портам.

"Россия назвала свою волну ракетных и беспилотных ударов по украинским портам местью за атаки Киева. Решение Москвы выйти из зернового соглашения побудило ООН предупредить, что это рискует создать голод во всем мире",  говорится в сообщении.

Угрозы от РФ

В Кремле угрожают "рисками" сторонам, которые продлят "зерновое соглашение" без участия России. Там заявили, что в таком случае РФ не сможет гарантировать соответствующую "безопасность".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, обсудили ситуацию с зерном и договорились о сотрудничестве.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз