"Удар по голодающим людям в мире": Бербок прокомментировала обстрел Одессы
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что каждая ракета, выпущенная Россией по украинскому порту в Одессе, эквивалентна ракетным обстрелам людей, страдающих от голода в мире. Такое заявление главы немецкого МИД прозвучало после обстрела оккупантами украинских портов.
Об этом пишет Reuters.
"Месть" России
Известно, что через день после того, как РФ решила выйти по зерновой инициативе, она выпустила ракеты по украинским портам.
"Россия назвала свою волну ракетных и беспилотных ударов по украинским портам местью за атаки Киева. Решение Москвы выйти из зернового соглашения побудило ООН предупредить, что это рискует создать голод во всем мире", — говорится в сообщении.
Угрозы от РФ
В Кремле угрожают "рисками" сторонам, которые продлят "зерновое соглашение" без участия России. Там заявили, что в таком случае РФ не сможет гарантировать соответствующую "безопасность".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, обсудили ситуацию с зерном и договорились о сотрудничестве.