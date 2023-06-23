У відповідь на антиросійські санкції ЄС РФ заборонила вʼїзд деяким європейським посадовцям

Очільник МЗС РФ Дмитро Лаврова. Фото: google.com

Російська Федерація повідомила, що закриває вʼїзд для деяких чиновників Європейського Союзу. Таким чином Росія демонструє свою відповідь на 11 пакет антиросійських санкцій від ЄС.

Про це зазначено на сайті російського МЗС.

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Йдеться про представників силових відомств, державних та комерційних організацій країн ЄС, громадян країн-членів Євросоюзу, причетних до надання військової допомоги Україні представників євроструктур, відповідальних за введення санкцій проти нашої країни та які "намагаються підірвати відносини Росії з іншими державами".

"У відповідь на ці недружні дії російською стороною суттєво розширено список представників євроінститутів та країн-членів Євросоюзу, яким відповідно до Федерального закону "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду до Російської Федерації" від 15 серпня 1996 р. № 114-ФЗ заборонено в'їзд на територію нашої держави", — зазначили в МЗС РФ.

У відповідь на антиросійські санкції ЄС Росія заборонила вʼїзд деяким європейським посадовцям. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що 21 червня посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти Росії. До пакету ввійшли заходи, спрямовані протидії обходу санкцій, і навіть персональні санкції.