В ответ на антироссийские санкции ЕС РФ запретила въезд некоторым европейским чиновникам

Глава МИД РФ Дмитрий Лаврова. Фото: google.com

Российская Федерация сообщила, что закрывает въезд некоторых чиновников Европейского Союза. Таким образом, Россия демонстрирует свой ответ на 11 пакет антироссийских санкций от ЕС.

Об этом говорится на сайте российского МИД.

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Россия запретила въезд европейским чиновникам

Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи Украине представителей евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и "пытающихся подорвать отношения России с другими государствами".

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым согласно Федеральному закону "О порядке выезда из Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", — отметили в МИД РФ.

В ответ на антироссийские санкции ЕС Россия запретила въезд некоторым европейским чиновникам. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что 21 июня послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. В пакет вошли меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также персональные санкции.