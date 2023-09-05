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В Верховной Раде провалили голосование по открытию публичных е-деклараций

5 сентября 2023 17:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Верховной Раде провалили голосование по открытию публичных е-деклараций
Верховная рада Украины. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Депутаты Верховной Рады не поддержали правку об открытии публичных е-деклараций. Ей не хватило набрать достаточное количество голосов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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По его словам, за такое решение проголосовало только 199 депутатов.

Как голосовали фракции

Количество депутатов разных фракций, отдавших свои голоса за правку:

  • "Слуга народа" — 117,
  • "Европейская Солидарность" — 22,
  • "Батькивщина" — 5,
  • "Платформа за жизнь и мир" — 15,
  • "За будущее" — 8,
  • "Голос" — 17,
  • "Доверие" — 7,
  • "Восстановление Украины" — 1,
  • Внефракционные — 7.
Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

Почему депутаты не принимают такое решение

Ранее первый заместитель председателя комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин сообщил, что Парламент будет голосовать за законопроект №9534 о возобновлении декларирования. Однако есть риск, что нардепы проголосуют за закрытый реестр, поскольку боятся показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ в Реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. При этом были учтены аспекты безопасности.

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