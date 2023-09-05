В Верховной Раде провалили голосование по открытию публичных е-деклараций
Депутаты Верховной Рады не поддержали правку об открытии публичных е-деклараций. Ей не хватило набрать достаточное количество голосов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, за такое решение проголосовало только 199 депутатов.
Как голосовали фракции
Количество депутатов разных фракций, отдавших свои голоса за правку:
- "Слуга народа" — 117,
- "Европейская Солидарность" — 22,
- "Батькивщина" — 5,
- "Платформа за жизнь и мир" — 15,
- "За будущее" — 8,
- "Голос" — 17,
- "Доверие" — 7,
- "Восстановление Украины" — 1,
- Внефракционные — 7.
Почему депутаты не принимают такое решение
Ранее первый заместитель председателя комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин сообщил, что Парламент будет голосовать за законопроект №9534 о возобновлении декларирования. Однако есть риск, что нардепы проголосуют за закрытый реестр, поскольку боятся показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны.
Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ в Реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. При этом были учтены аспекты безопасности.