Засідання Верховної Ради. Фото: gov.ua

У вівторок, 5 вересня, Парламент голосуватиме за законопроєкт №9534 про відновлення декларування. Проте є ризик, що нардепи проголосують за закритий реєстр, оскільки бояться показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни.

Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

Читайте також:

Чи відновлять декларування статків

Сьогодні, 5 вересня, Парламент голосуватиме за законопроєкт №9534 про відновлення декларування у другому читанні, однак нардепи хочуть закрити реєстр декларування статків ще на рік. Відповідну поправку вже внесли в зареєстрований законопроєкт.

"Депутати, очевидно, бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни. Більшість аргументів за закритий реєстр — це маніпуляція, мета якої — відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї та нові маєтки на Печерську", — зазначив Юрчишин.

Він зазначив, що за відкритий реєстр декларацій виступає абсолютна більшість суспільства, у тому числі військові, а також наші міжнародні партнери з країн Великої Сімки.

Реакція Стефанчука

"Цього тижня Український Парламент розглядатиме ряд законопроєкт, які стосуються нашого поступу до ЄС. І, зокрема, законопроєкт № 9534 щодо відновлення електронного декларування та законопроєкт № 9269-д про PEP-ів", — заявив голова ВР.

Тому він закликав усі депутатські фракції та групи, усіх народних депутатів України підтримати ці законопроєкти в тому вигляді, в якому це дасть можливість виконати наші зобов'язання.

"Саме від нашого з вами голосування залежить успішність шляху нашої країни до ЄС", — підкреслить Стефанчук.

Нагадаємо, нещодавно голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, навіщо і як повертати декларування доходів чиновників під час війни.