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В Верховной Раде обнародовали подробности скандала с РФ на G20

26 сентября 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Верховной Раде обнародовали подробности скандала с РФ на G20
Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В прошлом году в ходе встречи G20 в Индонезии произошел скандал с участием российской и украинской делегаций. Глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила обсудить вопросы на площадке парламентской двадцатки, на что вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк отреагировала отказом, сославшись на нежелание вести диалог с "преступниками".

Об этом Кондратюк рассказала в интервью "Украинской правде".

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Кондратюк поделилась своим опытом, отметив слежку со стороны российских спецслужб во время мероприятия. Она выразила свою позицию, касающуюся деятельности России, и призвала к исключению страны из состава G20, предложив преобразовать формат в G19.

Кондратюк отметила, что G20 — это большая площадка, где собираются лидеры стран, министры иностранных дел и главы парламентов. По ее словам, российская сторона использовала это мероприятие для продвижения своих спичей. Она также подчеркнула дисбаланс в количестве представителей, отметив, что российская делегация превышала украинскую более чем в двадцать раз.

Описывая эмоции во время инцидента с Матвиенко, Кондратюк призналась, что испытывала стресс и была взволнована, боясь не справиться с чувствами. 

По словам Кондратюк, во время встреч в коридорах они сталкивались с Матвиенко, окруженной охраной, но никакого общения между ними не произошло, и Матвиенко избегала встречи глазами.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки и Россия отреагировали на декларацию по итогам саммита G20. Страны положительно оценили ее.

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