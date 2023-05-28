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В Турции завершились выборы президента: кто лидирует

28 мая 2023 18:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Турции завершились выборы президента: кто лидирует
Человек голосует во время второго тура президентских выборов в Турции. Фото: REUTERS/Kemal Aslan
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Турции завершились выборы президента. Сейчас происходит подсчет голосов.

Об этом сообщает Anadolu.

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"Избирательные участки по всей Турции закрылись в воскресенье, поскольку голосование на втором туре президентских выборов в стране завершилось в 17:00 по местному времени. Для голосования зарегистрировались более 64,1 миллиона человек, в том числе более 1,92 миллиона ранее проголосовали на зарубежных избирательных участках", — говорится в сообщении.

В общей сложности для избирателей было установлено 191 885 урн для голосования в Турции.

После открытия 11% ящиков лидирует действующий президент Эрдоган:

  • Реджеп Тайип Эрдоган — 64,04%;
  • Кемаль Киличдароглу — 35,96%.
Выборы в Турции
Результаты голосования с 11% урн. Фото: secim.ntv.com.tr

Напомним, в воскресенье, 28 мая, в Турции проходил второй тур президентских выборов. Местные избиратели удивили неординарным нарядом и способами голосования.

Также мы писали, что по прогнозам СМИ, эти выборы могут положить конец 20-летнему правлению действующего президента Таипа Эрдогана. Многие выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства на землетрясения, произошедшие в стране в феврале.

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