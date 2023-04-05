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У Туреччині заявили, що Україні та росії пора сідати за стіл переговорів

5 квітня 2023 17:18
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Туреччині заявили, що Україні та росії пора сідати за стіл переговорів
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У середу, 5 квітня, Туреччина заявила, що бажає якнайшвидшого припинення вогню в Україні. Мовляв, запланований контрнаступ ЗСУ принесе багато кровопролиття з обох сторін.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Anadolu Agency.

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Заява Туреччини

Туреччина виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Сьогодні ми є свідками підготування до весняного наступу, що призведе до нового кровопролиття, і це нас турбує", — заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

Він додав, що Анкара дотримується збалансованої політики у стосунках з росією та Україною та пригадав, що 6 квітня відбудеться його зустріч з російським колегою Сергієм Лавроврим. 

Про що говоритимуть Чавушголу та Лавров

"У тому числі в повістці переговорів значиться українське питання, зокрема, продовження зернової ініціативи. Варто визнати, що у питанні експорту російського зерна та добрив все ще мають місце проблеми, у тому числі через страхування судів та банківських перерахувань. Питання обговорюється з ООН, США та Великобританією", — додав Чавушголу. 

Окрім цього, в Туреччину має прибути й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, довкола "зернової ініціативи" назрів скандал. Усі сторони Чорноморської зернової ініціативи погоджуються з тим, що вона була продовжена саме на 120 днів, а не 60, як про це каже російська сторона. Зокрема, і Туреччина не погоджується з позицією росії.  

За весь час, що працює "зернова угода", Україна поставила майже 2 мільйони тонн харчової пшениці. Обсяг міг бути у два рази більше, проте інспекційні комісії гальмують цей процес.

Також нещодавно Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував членів Соціал-демократичної партії ФРН за заклик до переговорів між Києвом та москвою. Він вважає такий заклик "цинічним". 

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